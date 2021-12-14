С арт-макияжем и блестящим маникюром: финалистка "Холостяка-11" продемонстрировала новогодний образ

Юля "Зайка" подбирает себе лук для встречи Нового года.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – похвасталась в Instagram своим гламурным аутфитом для празднования Нового года.

На фото она предстала в серебристом блестящем наряде и с укладкой. На лице у нее был красивый арт-макияж глаз с яркими тенями, сияющим глиттером и хайлайтером на верхней части скул.

Юлия Бельченко / Instagram Юлии Бельченко

Свой образ "Зайка" дополнила длинным блестящим маникюром и серебристыми круглыми серьгами.

А победительница "Холостяка-11" Анна Богдан недавно отпраздновала свой день рождения. В честь этого она опубликовала снимок из фотосессии, на котором предстала в платье миди с обнаженными плечами и пикантным вырезом в зоне декольте.

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