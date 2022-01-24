С арт-макияжем и в банановом платье с воланами: яркая американская дрэг-квин на улицах Лос-Анджелеса

С арт-макияжем и в банановом платье с воланами: яркая американская дрэг-квин на улицах Лос-Анджелеса

46-летняя дрэг-квин, актриса и дизайнер костюмов вышла в город в образе, похожем на героиню из мексиканского сериала.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала победительница 6-ого сезона RuPaul's Drag Race (американское конкурсное реалити-шоу, в котором ведущий Ру Пол ищет самую эффектную дрэг-квин) – Бьянка Дель Рио (настоящее имя - Рой Хейлок).

Дрэк-квин привлекла к себе внимание ярким аутфитом. На Бьянке было платье бананового цвета фасона "рыбка" с воланами на плечах и с хвостом из воланов. Наряд отлично сидел на ее стройной фигуре.

Бьянка Дель Рио / Getty Images

Свой образ Дель Рио дополнила прической с двумя косичками, украшенными желтыми цветами.

На лице у Бьянки был яркий арт-макияж, который делала ее лицо кукольным. В ушах у нее были желтые серьги-кольца, а на руке - желтый широкий браслет.

Дрэг-квин была похожа на эффектную героиню из мексиканского сериала. Видимо, создавая этот лук, она вдохновлялась образом мексиканской художницы Фриды Кало.

Напомним, а дрэг-квин Aquaria вышла на улицы города в откровенном образе. На ней было "голое" платье-сетка, расшитое стразами и камнями, с бахромой. Aquaria сверкнула на камеры сосками и нюдовыми трусами с высокой талией.

Aquaria / Getty Images

Читайте также: