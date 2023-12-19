С асимметричной юбкой и золотым колье: Сара Полсон посетила премьеру спектакля на Бродвее

В Нью-Йорке на Бродвее стартовал новый спектакль, главные роли в котором сыграли известные актрисы Сара Полсон и Эль Фаннинг. Премьера состоялась 18 декабря и, конечно же, звезды вышли на красную дорожку по этому поводу.

Сара Полсон появилась на фотоколле в черном платье от бренда Alexandre Vauthier из коллекции весна-лето 2024. Наряд был с асимметричной юбкой и V-образным декольте.

В верхней части платье также украшала небольшая драпировка и широкие плечи, а талию - ремень с золотой пряжкой.

Завершила она наряд атласными сапогами и массивным золотым украшением на шее с цветком в виде кораллов.

Сара Полсон / Фото: Getty Images

Опубликованы и некоторые кадры с постановки. На сцене театра актриса была в джинсах, удлиненной клетчатой рубашке и практически без макияжа.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Но Полсон не единственная актриса кино, которая решила попробовать себя в театре, поскольку также в этом году на сцену выходила Джоди Комер, сыграв в спектакле Prima Facie, который показывали в Лондоне. А вот на Бродвее также блистала Джессика Честейн, поскольку играла в спектакле "Кукольный дом".

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