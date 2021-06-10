С авоськой от Prada и в кружевном комбинезоне: Барбара Палвин снялась в смелом фотосете

Модель показала свою новую работу в глянце.

27-летняя венгерская супермодель и один из "ангелов" Victoria's Secret - Барбара Палвин, стала главной героиней летнего выпуска итальянской редакции журнала L'Officiel.

В фотосете модель примерила достаточно откровенные образы. Она позировала в черном кружевном комбинезоне, с авоськой от Prada, в сетчатых ботфортах и красных ботфортах из винила, в лаковом тренче и в других смелых луках.

(чтобы посмотреть все образы модели, листайте вправо)

Автором снимков стал фэшн-фотограф Рикардо Гомес. В своем Instagram он тоже показал несколько кадров из фотосессии.

Напомним, ранее Барбара Палвин уже показывала обложку L'Officiel, на которой она была запечатлена в черном асимметричном платье и в кожаных перчатках с металлической фурнитурой.

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Барбара Палвин для Calzedonia (7 фото)

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