С бабочками голубого цвета: Ума Турман в самом очаровательном и сказочном наряде Met Gala 2024

В этом образе актриса напоминала сказочную фею, а также выделялась на фоне других знаменитостей, которые отдали предпочтение флористическим дизайнам.

На Met Gala 2024, который прошел 6 мая Нью-Йорке, актрису Уму Турман готовила Тори Берч. Дизайнер создала для звезды "Криминального чтива" на заказ удивительно платье из шелковой тафты. Ткань платья была настолько роскошной, что переливалась из пастельно-синего в фиолетовый, когда Ума двигалась.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен в стилистике 19 века, но при этом выглядел современно и очень шел актрисе. Состоял он из двух частей - корсета и длинной многослойной юбки с драпировкой.

Топ-корсет имел тонкие бретельки, а также полностью состоял из мелких складок. Такая фактура делала его более интересным, и он контрастно смотрелся на фоне юбки.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Однако главным украшений платья стали бабочки, которые были на плечах и спине изделия. Сотни бабочек были сделаны из шелковой органзы.

Ума Турман / Фото: Associated Press

При их создании Тори вдохновлялась вымершим видом бабочек Xerces Blue, поскольку оттенок их великолепных переливающихся голубых крыльев напоминал дизайнеру оттенок глаз Умы. Каждая бабочка была вырезана и расписана вручную в ателье Тори, а затем прикреплена к тонкой шелковой проволоке.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Сама Тори Берч тоже посетила мероприятие и позировала перед фотографами вместе с Умой Турман и бразильской актрисой Бруной Маркезини.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Также в фэнтезийном платье на мероприятие пришла Лана Дель Рей, но ее наряд был от Модного дома Alexander McQueen и включал рога с копытами.

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