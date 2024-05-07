С бабочками голубого цвета: Ума Турман в самом очаровательном и сказочном наряде Met Gala 2024

В этом образе актриса напоминала сказочную фею, а также выделялась на фоне других знаменитостей, которые отдали предпочтение флористическим дизайнам.
На Met Gala 2024, который прошел 6 мая Нью-Йорке, актрису Уму Турман готовила Тори Берч. Дизайнер создала для звезды "Криминального чтива" на заказ удивительно платье из шелковой тафты. Ткань платья была настолько роскошной, что переливалась из пастельно-синего в фиолетовый, когда Ума двигалась.
Наряд был выполнен в стилистике 19 века, но при этом выглядел современно и очень шел актрисе. Состоял он из двух частей - корсета и длинной многослойной юбки с драпировкой.
Топ-корсет имел тонкие бретельки, а также полностью состоял из мелких складок. Такая фактура делала его более интересным, и он контрастно смотрелся на фоне юбки.
Однако главным украшений платья стали бабочки, которые были на плечах и спине изделия. Сотни бабочек были сделаны из шелковой органзы.
При их создании Тори вдохновлялась вымершим видом бабочек Xerces Blue, поскольку оттенок их великолепных переливающихся голубых крыльев напоминал дизайнеру оттенок глаз Умы. Каждая бабочка была вырезана и расписана вручную в ателье Тори, а затем прикреплена к тонкой шелковой проволоке.
Сама Тори Берч тоже посетила мероприятие и позировала перед фотографами вместе с Умой Турман и бразильской актрисой Бруной Маркезини.
Также в фэнтезийном платье на мероприятие пришла Лана Дель Рей, но ее наряд был от Модного дома Alexander McQueen и включал рога с копытами.
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