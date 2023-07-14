С бахромой и фигурным декольте: Эмили Блант сияла на премьере в роскошном наряде

На премьеру в Великобритании она решила надеть наряд от британского бренда.

Британо-американская актриса Эмили Блант, известная по фильмам "Девушка в поезде" и "Молодая Виктория", посетила премьеру фильма "Оппенгеймер", снятого режиссером и сценаристом Кристофером Ноланом.

Перед фотографами в Лондоне она продемонстрировала образ из новой коллекции осень-зима 2023-2024 британского бренда Alexander McQueen.

Наряд был полностью расшит бисером черного и серого цвета, а также имел длинную бахрому из бисера на юбке.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Также у платья были "острые" плечи и необычное фигурное декольте практически до пупка и открытая спина.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Образ Эмили дополнила прическа в ретро-стиле, нежный макияж и серьги с изумрудами. В руке она держала клатч, а обута была в лаконичные босоножки на каблуках.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Фильм "Оппенгеймер" в украинский прокат выйдет 20 июля и будет рассказывать о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Эмили в картине сыграет Кэтрин Оппенгеймер - жену ученого. А вот самого Оппенгеймера сыграет Киллиан Мерфи. Он, кстати, пришел на премьеру в Saint Laurent.

Эмили Блант и Киллиан Мерфи / Фото: Associated Press

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