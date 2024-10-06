С бахромой и одним рукавом: 57-летняя Памела Андерсон очаровала публику своим белым комбинезоном

Актриса опять отказалась от макияжа, но выбрала креативный наряд.
57-летняя бывшая звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" - Памела Андерсон - посетила 20-й Цюрихский кинофестиваль, где презентовали фильм с ее участием "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl).
Также в рамках этого мероприятия состоялась пресс-конференция с обсуждением картины. Памела по такому случаю надела совершенно белый наряд с бахромой. на ней был комбинезон с одним рукавом и широкими штанинами.
Носила наряд звезда с коричневыми туфлями на каблуках, несколькими украшениями. От макияжа она опять отказалась, сделала простую прическу - собрала волосы в низкий хвост.
Ранее Андерсон получила награду в Лондоне на престижной церемонии Glamour Women of The Year Awards, которая проводилась 1 октября. Ей присудили звание "Женщина года" и премию Impact Award. На церемонию она пришла в маленьком черном платье, которое подчеркнуло ее талию и плечи.
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