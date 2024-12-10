С бахромой из белых бусин: Хайди Клум пришла на премьеру в роскошном платье

Известная модель и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в Голливуде и посетила премьеру анимационного фильма "Муфаса: Король Лев". Это приквел к ремейку мультфильма "Король Лев".

Хайди появилась на мероприятии в белом платье от индийского бренда Manish Malhotra. Это был наряд с высокой горловиной и американской проймой, который также был полностью расшит бусинами разного размера, которые создавали эффект бахромы.

Образ модель дополнила серебристыми босоножками на каблуках, несколькими украшениями и ярким вечерним макияжем. Волосы она просто распустила и выпрямила.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Но несмотря на гламурный наряд модели, все внимание на премьере "украла" 12-летняя дочь Бейонсе - Блу Айви. Девочка появилась на красной дорожке в золотом бальном платье и выглядела очень взрослой.

Блю Айви Картер / Фото: Associated Press

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