С бахромой из белых бусин: Хайди Клум пришла на премьеру в роскошном платье

Модель позировала фотографам в необычном платье от индийского бренда.
Известная модель и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в Голливуде и посетила премьеру анимационного фильма "Муфаса: Король Лев". Это приквел к ремейку мультфильма "Король Лев".
Хайди появилась на мероприятии в белом платье от индийского бренда Manish Malhotra. Это был наряд с высокой горловиной и американской проймой, который также был полностью расшит бусинами разного размера, которые создавали эффект бахромы.
Образ модель дополнила серебристыми босоножками на каблуках, несколькими украшениями и ярким вечерним макияжем. Волосы она просто распустила и выпрямила.
Но несмотря на гламурный наряд модели, все внимание на премьере "украла" 12-летняя дочь Бейонсе - Блу Айви. Девочка появилась на красной дорожке в золотом бальном платье и выглядела очень взрослой.
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