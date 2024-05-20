С бахромой из цепочек: Рози Хантингтон-Уайтли надела платье от Виктории Бекхэм на красную дорожку

Супермодель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – посетила Канны. Звезда вышла на красную дорожку Международного кинофестиваля для фото, а также посмотрела фильм "Вещество".

Для мероприятия она выбрала наряд от бренда британского модельера Виктории Бекхэм, который представлял из себя черный топ с бахромой из очень длинных цепочек, которые ниспадали до пола, а также широких брюк.

Декольте у топа было эффектным, а сам он не имел бретелек и очень плотно сидел на фигуре, что аж передавливал грудь.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Дополнила она свой ансамбль массивными серьгами с камнями, а также ярким макияжем. Волосы Рози были уложены в трендовую прическу - гладкий низкий пучок с пробором. Также впервые за длительное время Рзи вышла на публику с открытым верхом в наряде из-за чего было заметно шрам на ее шее, ранее модель в основном надевала вещи с высокой горловиной, которые его скрывали.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

В фильме "Вещество", премьеру которого посетила модель, сыграла главную роль актриса Деми Мур. Она на красной дорожке привлекла всеобщее внимание в платье с необычным бантом от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую бренд презентовал на Неделе моды в Париже.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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