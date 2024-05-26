С бахромой-каплями на черных перчатках: Джоуи Кинг посетила закрытие Каннского кинофестиваля

24-летняя звезда Джоуи Кинг, известная многим по фильму "Скоростной поезд", где сыграла с Брэдом Питтом, стала все чаще появляться на красных дорожках. В этом году у нее случился дебют на Каннском кинофестивале.

Вначале девушка вышла на красную дорожку в день премьеры фильма "Самый ценный товар" в голубом платье с корсетом и стразами от Cong Tri.

У платья также была прозрачная юбка, драпировка и шлейф. Дополнила она его обувью от Gianvito Rossi и украшениями от Gabriel & Co. Волосы актриса уложила в элегантную легкую волну.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

А вот в день закрытия кинофестиваля Джоуи продемонстрировала образ от Miu Miu. Это было желтое платье с бретельками и глубоким декольте. В талии оно было приталенным, а также имело прямую юбку.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Носила она его в сочетании с высокими черными капроновыми перчатками, которые были полностью расшиты камнями и бахромой из кристаллов.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Прическа в этот раз у Кинг была кардинально другой - она отрезала волосы в каре.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

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