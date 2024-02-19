С бахромой на декольте: звезда "Короны" Клэр Фой посетила церемонию BAFTA в Лондоне

В столице Великобритании вручили ежегодную премию BAFTA. В этом году на 77-й церемония отметили статуэтками фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" и документальную картину Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

На красную дорожку церемонии вышла также четырехкратная номинантка на эту премию в 2016-2019 годах и звезда "Короны" Клэр Фой. Актриса надела наряд от бренда Armani Privé из коллекции весна-лето 2024, которую бренд представил на Неделе моды в Париже.

Платье было нежного оттенка, на тонких бретельках и с гламурной бахромой на декольте со стразами. Также в платье использована кружевная ткань, которую украшает цветочная вышивка камнями и пайетками.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Этот гламурный наряд Клэр дополнила серьгами с квадратными бриллиантами, лаконичной прической с легкой волной, а также макияжем с красной помадой на губах.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Однако помимо Клэр Фой на церемонию в наряде от Armani Privé пришла также и Марго Робби - звезда фильма "Барби". Актриса надела черное-розовое платье-бюстье, которое сочетала с высокими оперными перчатками и серьгами с бриллиантами от Lorraine Schwartz.

Марго Робби / Фото: Getty Images

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