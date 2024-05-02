С бахромой на прозрачной юбке: Белла Хадид впервые за длительное время вышла на публику

Девушка выглядела очень нежно в этом необычном платье.

Американская супермодель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из офисного здания в центре города. Девушка посетила шоу актрисы Дрю Бэрримор.

Для своего редкого появления на публике Белла выбрала нежное платье от бренда Christian Dior из коллекции прет-а-порте весна-лето 2004. Платье разработано еще Джоном Гальяно, который с октября 1996 по март 2011 года был креативным директором этого Модного дома.

Платье было выполнено в нежно-бежевом оттенке, имело тонкие бретельки, объемный декор в верхней части, который напоминал лепестки цветов, а также драпировку на бедрах. Юбка состояла из двух слоев ткани - более плотной и полностью прозрачной, которую украшала на подоле бахрома. Образ Белла завершила укладкой, легким летним макияжем и мюлями молочного оттенка.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Вероятно, это появление на шоу было связано с брендом Беллы - девушка запустила парфюмерную линейку Orebella и стала ее лицом.

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