С бахромой на юбке: певица Дуа Липа посетила гламурный светский ужин

Дуа Липа

Британская певица Дуа Липа посетила ужин Harper’s Bazaar Icons Dinner, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Звезду заметили папарацци по пути на мероприятие в оригинальном платье Schiaparelli из коллекции осень-зима 2025.

Это был наряд с оригинальными бретелями, украшенный длинной бахромой из джерси и с асимметрией. Нижнее боди было выполнено в бежевом цвете. Дуа дополнила оригинальное платье туфлями на каблуках черного цвета, а также украшениями от Bvlgari — колье и браслетом в виде змеи, которая кусает себя за хвост.

Дуа Липа / © Getty Images

Кстати, бойфренд звезды — актера Каллума Тернера — с ней в этот раз не было замечено. Напомним, что пара помолвлена. Тернер, звезда фильма «Фантастические твари», сделал Липе предложение на Рождество в теплой семейной атмосфере. Иногда их фотографируют вместе папарацци или пара сама делится снимками в соцсетях.

