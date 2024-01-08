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С бантом на груди и с пышной юбкой: Эль Фэннинг выбрала интересный образ для выхода в свет

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
1 мин
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С бантом на груди и с пышной юбкой: Эль Фэннинг выбрала интересный образ для выхода в свет

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Актриса выбрала нежный образ для светского мероприятия.

25-летняя Эль Фэннинг посетила вчера церемонию "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара".

Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Эль выбрала для светского выхода платье цвета шампанского с бантом на груди и пышной юбкой от Pierre Balmain, сочетая наряд с песочными туфлями-лодочками на каблуках, легким макияжем, жемчужным кольцом на пальце и колье и серьгами от Cartier. Белокурые волосы девушка собрала в низкий пучок.

Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Напомним, одной из самых ярких звезд на "Золотом глобусе" была супермодель Хайди Клум, облачившись в алое корсетное платье от бренда Sophie Couture с пышным подолом, расшитым бисером.

Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
635
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