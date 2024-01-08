С бантом на груди: Риз Уизерспун появилась в очаровательном наряде на церемонии в Беверли-Хиллз

Звезда надела для красной дорожки платье любимого фасона.
В минувшие выходные Голливудская ассоциация кинокритиков традиционно открыла сезон награждений, отметив на церемонии "Золотой глобус" лучших актеров, актрис, режиссеров, фильмы, музыкальные сопровождения и всех причастных к созданию кино.
Мероприятие состоялось в Беверли-Хиллз, а среди звезд, которые красовались на красной дорожке была в этот раз актриса Риз Уизерспун.
Она появилась на мероприятии в очаровательном бархатном черно-розовом платье.
Наряд Риз был от бренда Monique Lhuillier. Платье длины миди и в зоне декольте его украшала вставка из тафты, которая напоминала большой бант. Стилизировала она платье с сверкающими бриллиантами от Tiffany & Co. и черными туфлями на высоких каблуках от Jimmy Choo. Также у Риз был элегантный макияж и прическа.
Впервые на красную дорожку звезда пришла с особым гостем, ведь в этот раз ее "плюс один" стал старший сын Дикон, которого она родила в отношениях с Райаном Филлиппом.
20-летний парень надел на церемонию классический черный смокинг.
Также среди гостей церемонии были Дженнифер Лопес в розовом платье от Nicole + Felicia, Марго Робби в наряде от Armani Privé, а также роскошная Тейлор Свифт в зеленом платье от Gucci.
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