С белыми бровями и в "голом" бюстгальтере с перьями: светская львица привлекла внимание провокационным аутфитом

27-летняя Джордин Вудс знает, как одеться, чтобы о тебе говорили.

Джордин Вудс

Джордин Вудс / © Getty Images

Американская светская львица Джордин Вудс посетила показ Luar во время Недели моды в Нью-Йорке. Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом.

Вудс предстала перед фотокамерами в черном прозрачном боди, под которое надела экстравагантный "голый" бюстгальтер. Лиф был украшен черными бусинами и черными аппликациями с блестками и перьями.

Джордин Вудс / © Getty Images

Джордин Вудс / © Getty Images

На Джордин также была объемная черно-белая шуба с бахромой из бисера, черные мохнатые брюки и черные босоножки. Она сделала высокий пучок, насыщенный макияж с акцентными белыми бровями, французские маникюр и педикюр. В ушах у знаменитости были интересные металлические серьги, а на руке - кольцо с бриллиантами.

