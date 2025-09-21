- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
С белыми бровями и в "голом" бюстгальтере с перьями: светская львица привлекла внимание провокационным аутфитом
27-летняя Джордин Вудс знает, как одеться, чтобы о тебе говорили.
Американская светская львица Джордин Вудс посетила показ Luar во время Недели моды в Нью-Йорке. Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом.
Вудс предстала перед фотокамерами в черном прозрачном боди, под которое надела экстравагантный "голый" бюстгальтер. Лиф был украшен черными бусинами и черными аппликациями с блестками и перьями.
На Джордин также была объемная черно-белая шуба с бахромой из бисера, черные мохнатые брюки и черные босоножки. Она сделала высокий пучок, насыщенный макияж с акцентными белыми бровями, французские маникюр и педикюр. В ушах у знаменитости были интересные металлические серьги, а на руке - кольцо с бриллиантами.