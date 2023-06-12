С благотворительной миссией: харизматичный певец YAKTAK выступит с сольным концертом в Киеве

Украинский певец YAKTAK 17 июня выступит с сольным концертом в Киеве, в Stereo Plaza. Событие состоится в рамках первого концертного тура по городам Украины.

Стиль молодого и харизматичного артистка сочетает в себе поп, рэп и рок. По словам исполнителя, он хочет вытеснить российские треки из всех топ-чартов. И это ему отлично удается, ведь его песни "Чекає вдома", "Ти така вродлива", "Не мовчи", "В пустій кімнаті" быстро залетают в тренды YouTube, собирают миллионы просмотров и завоевывают сердца слушателей.

YAKTAK/Прессслужба

Изюминкой артиста YAKTAK является гитара. На каждую песню она одевается в образ, который перекликается с композицией, словами и звучащей музыкой.

Часть средств с продажи билетов артист отправит в помощь ВСУ. Кроме того, на концерте состоится сбор на автомобиль для сил специальных операций.

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