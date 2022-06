С благотворительной миссией: картина Макса Барских появится на выставке в Лос-Анджелесе

Часть средств от продаж художественной работы артиста отправят на гуманитарную помощь украинцам.

Картина Макса Барских под названием Colours of Freedom, которую он посвятил Украине, будет представлена на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе.

Создал артист ее после того, как посетил США, и там ему было предложено нарисовать картину для выставки.

Эта работа является частью арт-проекта Макса – Nick Vangard.

(чтобы посмотреть процесс создания картины, листайте вправо)

Картину можно будет приобрести. Часть средств по продаже отправят на гуманитарную помощь украинцам.

Выставка будет работать с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd.

Название выставки связано с культовым шедевром Бэнкси Love Is In The Air 2005 года, который известен как один из сильнейших антивоенных образов настоящего.

Там будут представлены также работы таких художников, как Майк Ридер, Найла Опьянга, Гуччи Хост и Аби Салами.

