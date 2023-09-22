С бледным макияжем и без белья: Оливия Уайлд появилась на благотворительном мероприятии

Актриса Оливия Уайлд, известная по роли в сериале "Доктор Хаус", появилась на мероприятии по сбору средств One Fair Wage в Gracias Madre в Западном Голливуде.

Звезда надела черное платье от итальянского Модного дома Etro. Это было приталенное платье миди с длинными рукавами, яркими манжетами и воротником. Платье было немного прозрачным и белья под него Оливия не надела.

Образ Оливия дополнила массивными сапогами на платформах, а также укладкой и макияжем в персиковой гамме, который выглядел на лице звезды немного бледно. Из украшений она надела только пару золотых сережек.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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