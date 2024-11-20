С блестками и цветами: Эшли Робертс надела гламурное платье на светское мероприятие

У Эшли что не день, то светская вечеринка. В этот раз она позировала фотографам на гала-вечере.

43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - появилась на новом мероприятии в Лондоне. Она посетила благотворительный гала-вечер Make Some Noise от Global, который прошел в отеле Londoner.

Звезда надела платье от AZZI & OSTA креативного дизайна и нежного розово-лилового цвета. Платье также красиво переливалось, поскольку было сделано из довольно блестящей ткани.

Что касается дизайна наряда и декора, то это было платье на одно плечо с вырезом на животе и юбке. Его украшали большие 3D-цветы на плече и бедрах, а также ленты ткани. Наряд Эшли дополнила серебристыми босоножками, несколькими украшениями и немного "ебрежной" прической.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Этот благотворительный гала-вечер Эшли посетила после того, как появилась на премьерном показе фильма "Wicked: Чародейка" в Лондоне. Звезда позировала перед фотографами в очень эффектном платье от бренда Celia Kritharioti изумрудного цвета и с декольте.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

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