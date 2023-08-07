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С блестками на груди: Шанина Шейк мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
646
Время на прочтение
1 мин
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С блестками на груди: Шанина Шейк мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

32-летняя австралийская модель и звезда бренда белья Victoria's Secret продемонстрировала соблазнительный образ.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала Шанина Шейк. Модель выглядела эффектно.

Она была одета в черное мини-платье на тонких бретельках и с блестками на груди, которые имитировали бюстгальтер. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру и стройные ноги Шанины.

Шанина Шейк / © Getty Images
Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила черными босоножками с завязками на щиколотках и черной сумкой. Она сделала идеально ровную укладку и макияж в естественных оттенках.

К слову, Шанина Шейк любит короткие наряды. Раньше на вечеринку она сходила в мини-платье с принтом "зебра", которое дополнила черной сумкой на короткой ручке и слингбэками.

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Дата публикации
Просмотры
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