С блестящими веснушками на лице: Тейлор Свифт продемонстрировала на себе бьюти-тренд

Уже несколько лет соцсети очаровывает милый бьюти-тренд - блестящие веснушки на лице. Девушки разных возрастов наносят на свои щеки и переносицу блестки, глиттер, приклеивают стразы и даже специальные тату-переводилки.

Выглядит такой макияж лица всегда необычно, по-девичьи и интересно, ведь блестки в глиттерах бывают совершенно разных дизайнов: звезды, сердечки, кристаллы.

Любит макияж с блестящими веснушками и одна из самых знаменитых и богатых певиц современности - Тейлор Свифт. Звезду заметили с золотистыми веснушками на лице, которые отлично сочетались с ее красной помадой на губах и золотыми украшениями.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор также надела клетчатый костюм от Vivienne Westwood, который состоял из корсетного топа и мини-юбки.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Образ она дополнила сумкой на цепочке, сапогами на массивных платформах и множеством золотых украшений от самых известных брендов: Jacquie Aiche, Maria Tash, Cartier.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

В таком образе она появилась на матче с американского футбола, чтобы поддержать своего бойфренда Трэвиса Келси - он участник команды "Канзас-Сити Чифс". Пара вместе с 2023 года и часто появляется вместе и проявляют чувства публично. Они стали настолько популярны, что их часто стали называть суперпарой.

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