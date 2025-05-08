С бокалом мартини в руках: Хейли Бибер позировала топлес

Хейли Бибер

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28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — поделилась в Instagram серией фото своей подготовки к Балу. На этом мероприятии девушка продемонстрировала лаконичный черный наряд — платье-жакет в стиле смокинга от бренда Saint Laurent. Это было платье с двумя пуговицами, которое дополняли капроновые колготки и мюли на огромной платформе от бренда Giuseppe Zanotti.

© Associated Press

На фото в Instagram Хейли позировала топлес — в одних лишь черных шортах-трусах, которые были под ее жакетом на Балу. Девушка одной рукой прикрывала обнаженную грудь, а во второй держала бокал с мартини.

Также Бибер показала, как ей наносили макияж.

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С бокалом звезда не расставалась и устроила даже импровизированную фотосессию в номере отеля, где проходила ее подготовка к Met Gala.

Ранее, напомним, Хейли Бибер делилась редким фото с семимесячным сыном Джеком.

Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images