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- Шоу-бизнес
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С бокалом мартини в руках: Хейли Бибер позировала топлес
5 мая звезда посетила одной из самых громких фэшн-событий — благотворительный бал Met Gala — и показала, как готовилась к нему.
28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — поделилась в Instagram серией фото своей подготовки к Балу. На этом мероприятии девушка продемонстрировала лаконичный черный наряд — платье-жакет в стиле смокинга от бренда Saint Laurent. Это было платье с двумя пуговицами, которое дополняли капроновые колготки и мюли на огромной платформе от бренда Giuseppe Zanotti.
На фото в Instagram Хейли позировала топлес — в одних лишь черных шортах-трусах, которые были под ее жакетом на Балу. Девушка одной рукой прикрывала обнаженную грудь, а во второй держала бокал с мартини.
Также Бибер показала, как ей наносили макияж.
С бокалом звезда не расставалась и устроила даже импровизированную фотосессию в номере отеля, где проходила ее подготовка к Met Gala.
Ранее, напомним, Хейли Бибер делилась редким фото с семимесячным сыном Джеком.