С бокалом шампанского и в брюках с перьями: Злата Огневич соблазнительно позировала в ванне

С бокалом шампанского и в брюках с перьями: Злата Огневич соблазнительно позировала в ванне

Певица не грустит после неудачных отношений со своим избранником в шоу "Холостячка".

Главная героиня реалити-шоу "Холостячка" – Злата Огневич – после разрыва с победителем проекта Андреем Задворным старается не впадать в депрессию. Она с головой окунулась в работу, снимается в фотосессиях и проектах.

В Instagram певица показала снимки из новой интересной фотосессии авторства Aleksenko Stanislava.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Локацию для фотосета выбрали отличную – пустую ванну. Злата позировала в ней в черном стильном луке, который состоял из рубашки, топа и брюк клеш с синими перьями на штанинах.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Аутфит она дополнила серебристыми туфлями, инкрустированными стразами, укладкой с локонами, вечерним макияжем, ожерельем и элегантными серьгами.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В руке Огневич держала красивый бокал с шампанским.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Она позировала игриво, соблазнительно и с улыбкой.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших - время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе. Благодарю ВСЕХ за поддержку, теплоту и такое количество похожих женский историй, которые я получила за эти дни! Я чувствую, что не одна! Нас так много - женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь Вами", - написала певица.

Напомним, на пост-шоу "Как выйти замуж" Огневич и Максим Тарапата признались, какие сейчас между ними отношения.

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