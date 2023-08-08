С бокалом шампанского в руках: 69-летняя модель Кристи Бринкли сходила на благотворительное мероприятие

Звезда выглядела расслабленной и была в хорошем настроении.
69-летняя актриса и модель Кристи Бринкли посетила вечеринку - женщина появилась среди гостей званого завтрака "Помощь детям в борьбе с раком", который проводился в Хэмптоне 7 августа.
Женщина надела синее платье длины миди с молнией, V-образным декольте, резинкой под грудью и небольшими рукавами-фонариками.
Свой наряд Кристи дополнила черной сумкой на длинном ремешке с бахромой и серебристыми босоножками от Chanel. Также она сделала укладку, нюдовый макияж и добавила к образу несколько украшений - большой кулон на шее и часы на руку.
Читайте также:
- Потрясающе выглядела: 69-летняя Кристи Бринкли очаровала романтическим образом
- Она еще ого-го: 69-летняя Кристи Бринкли в красном бикини похвасталась стройной фигурой
- Битва розовых костюмов: Нэнси Пелоси, Кристи Бринкли, королева Летиция и Аквафина