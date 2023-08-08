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С бокалом шампанского в руках: 69-летняя модель Кристи Бринкли сходила на благотворительное мероприятие

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
567
Время на прочтение
1 мин
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С бокалом шампанского в руках: 69-летняя модель Кристи Бринкли сходила на благотворительное мероприятие

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Звезда выглядела расслабленной и была в хорошем настроении.

69-летняя актриса и модель Кристи Бринкли посетила вечеринку - женщина появилась среди гостей званого завтрака "Помощь детям в борьбе с раком", который проводился в Хэмптоне 7 августа.

Женщина надела синее платье длины миди с молнией, V-образным декольте, резинкой под грудью и небольшими рукавами-фонариками.

Свой наряд Кристи дополнила черной сумкой на длинном ремешке с бахромой и серебристыми босоножками от Chanel. Также она сделала укладку, нюдовый макияж и добавила к образу несколько украшений - большой кулон на шее и часы на руку.

Кристи Бринкли / © Getty Images
Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
567
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