С боксерской капой и в резиновых сапогах: Канье Уэст посетил показ Balenciaga с четырьмя детьми от Ким

На показе, перед которым их запечатлели, была представлена эпатажная коллекция весна-лето 2023.
Американский рэпер, дизайнер, а также бывший скандальный муж Ким Кардашьян, 45-летний Канье Уэст, прилетел в Париж, чтобы посетить показ своего друга Демны Гвасалии, который проходил в рамках Недели моды.
Но в столицу Франции Уэст прилетел не один, а вместе со всеми своими четырьмя детьми от Ким - дочерью Норт, сыном Сэйнтом, дочкой Чикаго и сыном Салмом. Ким с ними не было.
Сфотографировали семью, когда они выходили из машины. Все были с ног до головы одеты в темные оверсайз-вещи от Balenciaga, на чей показ направлялись.
У Канье было две кепки, которые он менял - серая и черна. А также его сфотографировали с боксерской капой во рту с логотипом бренда.
Вероятно, дети пришли посмотреть на дефиле отца, поскольку он открывал шоу Balenciaga.
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