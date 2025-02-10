С большим цветком на платье: Селена Гомес посетила кинофестиваль

32-летняя звезда посетила церемонию вручения премии Virtuosos Awards, которая прошла в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.
На красную дорожку Селена Гомес вышла в мини-платье трендового оттенка сливочного масла.
Наряд Селены от польского бренда Magda Butrym был коротким и лаконичным, но в зоне бедер его украшала рюша с большим цветком из ткани. Такой декор делал образ более интересным и романтичным.
Носила это платье Селена в сочетании со слингбэками от бренда Santoni, а также гламурными украшениями от ювелирного бренда Messika. Образ Гомес дополнила распущенными волосами, которые были уложены в легкие волны, а также макияжем с нюдовой помадой на губах.
Также на безымянном пальце звезды было кольцо с большим бриллиантом от бренда Abril Barret, которое ей подарил возлюбленный - музыкальный продюсер Бенни Бланко. Он сделал Селене предложение и преподнес это потрясающее украшение огранки "маркиз" после года отношений. Кольцо было разработано по индивидуальному заказу для Селены.
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