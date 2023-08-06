С большим цветком под грудью: сестра Пенелопы Крус появилась на вечеринке в платье с откровенным декольте

Сестра Пенелопы Крус – Моника Крус – посетила вечеринку известного немецкого агента по элитной недвижимости Марселя Ремуса в Пальма-де-Майорке.

Актриса решила нарушить дресс-код мероприятия и одела вместо красного наряда белый, но все-таки дополнила свой лук красным акцентом.

На ней было белое платье по фигуре с драпировкой, на тонких бретельках и с глубоким декольте. Под грудью наряд украшал большой красный цветок из ткани.

Моника КРУС / Фото: Getty Images

Моника обула светлые босоножки на высокой платформе и каблуках, сделала волнистую укладку и макияж смоки-айс. Из украшений Крус использовала золотой браслет и завершила лук нежным молочным маникюром.

Напомним, на вечеринке также побывала Элизабет Херли со своим сыном-красавцем. Британская актриса сияла в эффектном аутфите с сексуальным декольте.

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