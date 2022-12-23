С большими крыльями и нимбом с колосьями: Виктория Апанасенко в символическом образе представит Украину на конкурсе красоты в США

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" — Виктория Апанасенко — в роскошном образе представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоится 11 января 2023 в Новом Орлеане, США.

На шоу национальных костюмов Виктория предстанет в символическом наряде под названием "Воин света", который для нее создал украинский дизайнер Леся Патока.

Виктория Апанасенко/Instagram missukraine_universe

"Нам так важно было создать образ не просто красивой, но и сильной духом девушки, олицетворяющей в себе всю Украину — несгибаемую, смелую, свободную. Несмотря на все сложности и вызовы, мы справились с созданием образа вовремя, ведь каждый из нас — Воин в своем деле.

Наш образ "Воин света" в каждом Украинце здесь и сейчас. Потому что мы давно не о страданиях, мы не об обездоленности, и не об угнетении…Мы сильны, независимы и всегда сражаемся до конца", — поделилась Леся Потока.

Лук олицетворяет силу и несокрушимость украинского народа, его борьбу за свою свободу. В его основе – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего с мечом Украину.

Виктория Апанасенко/Instagram missukraine_universe

"Костюм "Воин света" — это олицетворение внутренней силы украинцев, нашей смелости, решительности и любви к свободе, текущей в наших жилах. В этот костюм я хотела заложить идею, что война не способна сломать нашу мощь и обесцветить наши сердца. Даже на пожарище, как феникс, Украина расцветет и засияет яркими лучами доброты и веры", — сказала Виктория Апанасенко.

Над нарядом команда дизайнера работала в течение четырех месяцев в тяжелых условиях: под звуки сирен и при свечах, из-за отсутствия электроэнергии. Каждой детали аутфита уделяли максимум внимания.

Образ состоит из черного комбинезона, расшитого золотыми деталями, символизирующего броню, и белого платья с пышными рукавами вроде вышиванки (на него использовали более 10 метров ткани).

Виктория Апанасенко/Instagram missukraine_universe

Лук дополняют огромные крылья в сине-золотых доспехах с изображением национального орнамента.

"Крылья обожжены в битве и сломанные. Они заточены в сине-золотые доспехи в цветах, которые символизируют наш флаг, защищены и раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными украинскими орнаментами", — написала дизайнер в посте.

Голову Виктория украсит красивым нимбом с традиционными для Украины колосьями пшеницы.

Виктория Апанасенко/Instagram missukraine_universe

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