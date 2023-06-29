С большой грудью, без макияжа и с красными пятнами на лице: французская телеведущая в объективах папарацци

47-летняя Анжелика Морган не стесняется показать, как она выглядит без косметики на лице.

В объективы папарацци на улицах Голливуда попала французская телеведущая и модель Анжелика Морган.

На женщине было розовое обтягивающее мини-платье с белым кружевом, которое больше было похоже на ночную рубашку. Наряд подчеркнул ее большой бюст и небольшой живот.

Свой аутфит Морган дополнила желто-розовыми босоножками на высокой платформе. Она распустила волосы и без комплексов продемонстрировала, как выглядит без макияжа. На ее лбу и под глазами были красные пятна, наверное, она обгорела на солнце или это реакция на крем для ухода. Розовые маникюр и педикюр завершили образ Анжелики.

Анжелика Морган / Фото: Getty Images

Напомним, американская певица Кэролайн Полачек посетила вечеринку в Лондоне, где в прозрачном платье миди без бюстгальтера блеснула грудью.

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