С браслетом-флагом на руке: латвийская актриса блистала в Каннах с украинской символикой

С браслетом-флагом на руке: латвийская актриса блистала в Каннах с украинской символикой

Маленьким аксессуаром знаменитость выразила свою поддержку.

25 мая во Франции состоялся показ долгожданного фильма "Элвис", рассказывающего о знаменитом американском артисте Элвисе Пресли. Главную роль в байопике сыграл Остин Батлер, а также появилось еще несколько довольно известных актеров, среди которых был и знаменитый Том Хэнкс.

Премьеру в Каннах посетило огромное количество знаменитостей из Голливуда и Европы. Одной из гостей показа стала латвийская актриса Наталья Рюмина. На красной дорожке звезда блистала в длинном желтом платье с рюшами на декольте, а вот руку девушки украшала сине-желтая лента, символизирующая флаг Украины. Таким образом актриса выразила свою поддержку нашей стране.

Наталья Рюмина / Фото: Getty Images

Наталья Рюмина / Фото: Getty Images

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