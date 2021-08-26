С браслетом, как у Леси Никитюк: новый образ супермодели Алессандры Амбросио

С браслетом, как у Леси Никитюк: новый образ супермодели Алессандры Амбросио

Она появилась в одном из самых популярных украшений знаменитого ювелирного бренда.

40-летняя бразильянка Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда шла к своему автомобилю. Супермодель была одета в довольно необычное легкое красное платье с круглым вырезом на груди.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Дополнили этот аутфит солнцезащитные очки-лисички в белой оправе, сумка на длинном ремешке и коричневые шлепанцы. В руке модель несла мобильный телефон, а вот украшения выбрала довольно интересные, ведь браслет на ее руке был от фирмы Cartier.

Браслет Cartier / Getty Images

И точно такой же носит британская принцесса Беатрис и украинка Леся Никитюк. Ювелирное украшение выполнено в форме гвоздя, который обвивает руку.

Леся Никитюк / Instagram Леси Никитюк

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / Getty Images

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