С браслетом, как у Леси Никитюк: новый образ супермодели Алессандры Амбросио

Она появилась в одном из самых популярных украшений знаменитого ювелирного бренда.
40-летняя бразильянка Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда шла к своему автомобилю. Супермодель была одета в довольно необычное легкое красное платье с круглым вырезом на груди.
Дополнили этот аутфит солнцезащитные очки-лисички в белой оправе, сумка на длинном ремешке и коричневые шлепанцы. В руке модель несла мобильный телефон, а вот украшения выбрала довольно интересные, ведь браслет на ее руке был от фирмы Cartier.
И точно такой же носит британская принцесса Беатрис и украинка Леся Никитюк. Ювелирное украшение выполнено в форме гвоздя, который обвивает руку.
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