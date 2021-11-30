С бронзовым загаром и очень длинным шлейфом: 59-летняя Деми Мур позировала в платье Fendi

С бронзовым загаром и очень длинным шлейфом: 59-летняя Деми Мур позировала в платье Fendi

В этом образе она выглядела потрясающе.

Американская актриса Деми Мур прилетела в Лондон, чтобы посетить ежегодную церемонию Fashion Awards. Традиционно на мероприятии собираются дизайнеры, звезды, модники и стилисты, чтобы узнать имена лауреатов мероприятия, внесших наиболее выдающийся вклад в индустрию моды в этом году.

Деми Мур / Associated Press

Для своего появления Деми выбрала платье от бренда Fendi чуть ниже колен с градиентом, которое было полностью расшито камнями и бисером. Плечи у платья были опущены, а сзади его дополнял длинный шлейф из черного шифона. Темный цвет наряда красиво сочетался с бронзовым загаром актрисы.

Деми Мур и модельер Ким Джонс / Associated Press

Образ завершили высокие кожаные перчатки, туфли на прозрачных каблуках и маленький черный клатч. На лице у Мур был легкий макияж.

Деми Мур / Associated Press

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