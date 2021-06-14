С букетом подсолнухов: Риз Уизерспун продемонстрировала романтичный образ

Актриса радуется приходу лета.

45-летняя американская актриса Риз Уизерспун показала в своем фотоблоге красивый летний образ. Звезда сериала "Утреннее шоу" позировала на лужайке своего дома.

Риз Уизерспун / Instagram Риз Уизерспун

Риз надела полосатый сарафан с воланами на бретельках из линейки одежды своего бренда Draper James и кожаные босоножки. Свой романтичный образ актриса дополнила нежным макияжем, а в ее руках был букет подсолнухов.

"Привет, солнце", - лаконично подписала снимок Уизерспун.

К слову, Риз недавно вернулась из отпуска, который проводила у океана. В своем Instagram она показывала короткое видео, в котором пьет какой-то розовый коктейль, похожий на "Космополитен".

Напомним, в Лос-Анджелесе продолжаются съемки второго сезона сериала "Утреннее шоу". Папарацци удалось запечатлеть на съемочной площадке актрису, сыгравшую главную роль в сериале – Дженнифер Энистон, и ее коллегу Марка Дюпласса, сыгравшего Чарли "Чипа" Блэка, исполнительного продюсера The Morning Show.

Дженнифер Энистон / Getty Images

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