С цепочками на юбке и корсете: Дженна Ортега - звезда "Уэнсдей" - появилась в готическом наряде

Молодая актриса надела необычный наряд и рассказала о своей работе.

21-летняя актриса Дженна Ортега - звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" о семье Адамс - посетила Ночное шоу с Джимми Фэллоном. На интервью она пришла в эффектном мини черного цвета.

Готический наряд девушки был от бренда Dion Lee и состоял из кружевного топа с рукавами-перчатками и глубоким декольте, а также короткой юбки. Обе вещи были украшены тонкими цепочками, которые ниспадали бахромой и делали лук более интересным.

Образ Ортега дополнила также черными туфлями на каблуках и укладкой.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

На интервью она пришла, чтобы рассказать о своей новой работе - фильме Тима Бертона "Битлджус Битлджус". В этой картине она появится вместе с Вайноной Райдер, Кэтрин О'Хара и Моникой Беллуччи. Эта картина является продолжением фильма 1988 "Битлджус".

Дженна Ортега с коллегами / Фото: Associated Press

Во время шоу Ортега призналась, что съемки второго сезона "Уэнсдей" уже начались и она стала не только главной актрисой, но и продюсером.

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