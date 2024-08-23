С цепочками на юбке и корсете: Дженна Ортега - звезда "Уэнсдей" - появилась в готическом наряде

Молодая актриса надела необычный наряд и рассказала о своей работе.
21-летняя актриса Дженна Ортега - звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" о семье Адамс - посетила Ночное шоу с Джимми Фэллоном. На интервью она пришла в эффектном мини черного цвета.
Готический наряд девушки был от бренда Dion Lee и состоял из кружевного топа с рукавами-перчатками и глубоким декольте, а также короткой юбки. Обе вещи были украшены тонкими цепочками, которые ниспадали бахромой и делали лук более интересным.
Образ Ортега дополнила также черными туфлями на каблуках и укладкой.
На интервью она пришла, чтобы рассказать о своей новой работе - фильме Тима Бертона "Битлджус Битлджус". В этой картине она появится вместе с Вайноной Райдер, Кэтрин О'Хара и Моникой Беллуччи. Эта картина является продолжением фильма 1988 "Битлджус".
Во время шоу Ортега призналась, что съемки второго сезона "Уэнсдей" уже начались и она стала не только главной актрисой, но и продюсером.
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