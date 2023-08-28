С челкой и украшениями Chanel: Ким Кардашьян появилась в нетипичном для себя образе

Звезда выбрала наряд в любимом приталенном фасоне, который подчеркивал ее фигуру.

Звезда Instagram и основательница марки утягивающего белья SKIMS - 42-летняя Ким Кардашьян - появилась на благотворительном звездном мероприятии по сбору средств "Это о человечестве" (TIAH) в Лос-Анджелесе.

Она выбрала для вечеринки, которая проходила в частной резиденции, черное платье в своем любимом приталенном стиле. Это был наряд от бренда Alaïa с кожаной отделкой на талии, представленное в коллекции осень-зима 2023.

У платья были длинные рукава и высокая горловина, которую она украсила массивными украшениями от бренда Chanel. Также она надела черные остроносые сапоги, сделала любимый макияж в коричневой гамме и в руке держала квадратную сумку Chanel.

Особое внимание в это образе привлекала прическа Ким, поскольку она решила появится с накладной челкой, что совершенно для нее нетипично.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Также на этой вечеринке вместе с Ким Кардашьян и Крис Дженнер потусила мама Меган Маркл, а также актриса Ева Лонгория в лимонном платье фасона "русалка".

Крис Дженнер, Дория Редлан и Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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