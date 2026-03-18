С челкой и в кожаном пальто: Керри Вашингтон на радиоэфире в Нью-Йорке
49-летняя актриса выбрала для своего выхода лук, вдохновленный гранжем 90-х.
Керри Вашингтон посетила радиоэфир студии SiriusXM в Нью-Йорке. Там она продемонстрировала стильный образ.
На актрисе было черное кожаное пальто с подплечниками, металлическими застежками и поясом, который она затянула вокруг талии.
Из-под верхней одежды выглядывали светлые широкие брюки. Обута она была в черные остроносые ботильоны, а в руке держала черную сумку с серебряной ручкой-цепочкой.
Вашингтон сделала собранную в хвост прическу с челкой, макияж с пышными ресницами и коричневый маникюр. В ушах у нее были серьги, а на руках — серебряные кольца.
Напомним, Керри Вашингтон в платье с цветами из пайеток от Prada сияла на церемонии награждения премии BAFTA.