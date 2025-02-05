С челкой в форме сердечка: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась новой стрижкой

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой нового выпуска журнала Perfect.

На обложке глянца модель позировала с новой прической – ей подстригли челку в форме сердечка, хотя, скорее всего, это парик. А одета Але была в черный свитер с высоким воротником.

instagram.com/theperfectmagazine

Также Амбросио примерила и другие образы: черный брючный костюм и белый топ и джинсы с бахромой.

instagram.com/theperfectmagazine

instagram.com/theperfectmagazine

На наш взгляд, такая интересная челка идет модели. Также визажисты подчеркнули брови бразильянки, сделав их более выразительными.

instagram.com/theperfectmagazine

Ранее, напомним, топ-модель Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Берлине. Она продефилировала на показе бренда Marc Cain Parallel Universe.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

На подиум Алессандра вышла в эффектном красном платье в пол на тонких бретельках и с пикантным декольте. Платье было расшито пайетками, к нему модель подобрала босоножки в тон на каблуках, волосы распустила и зачесала назад, надела крупные золотые серьги и сделала выразительный макияж.

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