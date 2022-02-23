С черной помадой на губах: бывшая девушка Канье Уэстар Джулия Фокс прилетела на Неделю моды

Несмотря на критику ее образов и обвинения в том, что она копировала Ким Кардашьян, Джулия явно создала свой собственный стиль.

После расставания с репером Канье Уэстом актриса Джулия Фокс стала очень популярна и теперь активно посещает не только все светские мероприятия, но и модные шоу. Знаменитость прилетела в Италию, чтобы принять участие в Неделе моды, которая стартовала в Милане 22 февраля.

На показе коллекции осень-зима бренда Diesel Фокс появилась в желто-черном наряде, в котором сочетала кожаные брюки-сапоги, укороченную куртку, черный латексный топ и перчатки. Также в руки у девушки была небольшая сумка с логотипом бренда, а вот на лице у нее был необычный макияж с черной помадой и белыми тенями.

Джулия Фокс / Getty Images

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