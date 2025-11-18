С черным корсетом и пышной юбкой: очаровательная Ариана Гранде блистала на премьере "Wicked: Чародейка"

Ариана Гранде / © Associated Press

Вторая часть фильма «Wicked: Чародейка» стартует в прокате уже на этой неделе, но промо-тур к нему еще продолжается и вчера одна из исполнительниц главных ролей Ариана Гранде вышла на фотоколл в Нью-Йорке.

Ариана надела эксклюзивное платье от Модного дома Schiaparelli, которое немного напоминало балетную пачку. Верхняя часть платья — черный корсет со складками и кружевом, а юбка — нежно-розовая с множеством слоев тюля.

Ариана Гранде / © Associated Press

Весь образ актрисы — изысканная роскошь, а идеальные прическа, украшения и другие аксессуары делали его еще гламурней. Она действительно напоминала то ли фею, то ли принцессу э том платье.

Ариана Гранде / © Associated Press

Но наряды от Schiaparelli Гранде надевает не впервые. Также она носила на красной дорожке платье оттенка пудры, выполненное из трех видов ткани: корсет наряда был из атласного шелка, который роскошно обтекал ее фигуру; юбка сшита из легкого и невесомого фатина украшенного блестками и стразами; а вот на декольте у наряда была бежевая отделка из ткани в цветочный принт. Украшала платье необычная баска, а на спине — корсетная шнуровка. Этот особый наряд она надела на церемонию «Оскар» в марте этого года.

Ариана Гранде на «Оскаре» / © Associated Press

«Wicked: Чародейка. Часть 2» выходит в украинский прокат уже 19 ноября.