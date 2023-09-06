С черными губами и в кожаном тренче: Джулия Фокс посетила модный показ в дерзком образе

Модель любит выделяться из толпы и никогда не носит тривиальные наряды.
Эпатажная американская модель Джулия Фокс, которая недавно стала "ангелом" Victoria's Secret и скоро появится в их грандиозном камбэк-шоу The Tour, вышла в свет в дерзком наряде.
Звезда посетила коллаборации PrettyLittleThing x Naomi Campbell, который состоялся в Нью-Йорке в рамках Недели моды.
На Джулии был дерзкий образ, поскольку она надела черный кожаный тренч, сапоги с острым мысом и сделала очень яркий макияж с черной помадой на губах и белыми тенями.
Под тренчем у нее был еще один наряд – металлический купальник на цепочках.
Читайте также: