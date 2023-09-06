С черными губами и в кожаном тренче: Джулия Фокс посетила модный показ в дерзком образе

Модель любит выделяться из толпы и никогда не носит тривиальные наряды.

Эпатажная американская модель Джулия Фокс, которая недавно стала "ангелом" Victoria's Secret и скоро появится в их грандиозном камбэк-шоу The Tour, вышла в свет в дерзком наряде.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Звезда посетила коллаборации PrettyLittleThing x Naomi Campbell, который состоялся в Нью-Йорке в рамках Недели моды.

На Джулии был дерзкий образ, поскольку она надела черный кожаный тренч, сапоги с острым мысом и сделала очень яркий макияж с черной помадой на губах и белыми тенями.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Под тренчем у нее был еще один наряд – металлический купальник на цепочках.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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