С черными когтями и в шапочке: Эмма Коррин в необычном наряде от Miu Miu

С черными когтями и в шапочке: Эмма Коррин в необычном наряде от Miu Miu

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионный премии "Эмми-2021"

Звезда сериала "Корона" британская актриса Эмма Коррин появилась вчера на красной дорожке церемонии "Эмми-2021" в экстравагантном наряде от итальянского Модного дома Miu Miu. 25-летняя девушка выбрала светло-желтое платье-колонну без бретелек, которое дополняли высоки перчатки и шапочка, напоминающая плавательную.

Эмма Коррин / Associated Press

Волосы актрисы были спрятаны, а вот на перчатках не было пальцев, поэтому ярким и экстравагантным дополнением образа стал длинный черный маникюр, напоминающий когти.

Эмма Коррин / Associated Press

Коррин была номинирована в категории "Лучшая ведущая актриса в драматическом сериале" за свою дебютную звездную роль - принцессы Дианы. Сериал "Корона" стал в этом году триумфатором церемонии, ведь получил огромное количество наград и номинаций.

Эмма Коррин / Associated Press

Также напомним, что не так давно в интервью для ITV News Granada Reports Эмма впервые назвала себя "квиром" (человеком, который является существом без определенного пола).

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