В платье с цветами и бантами: звезда фильма "Ангелы Чарли" на премьере в Лос-Анджелесе

55-летняя Люси Лью - звезда фильма "Ангелы Чарли" и сериала "Почему женщины убивают" - посетила премьеру нового мини-сериала от Netflix "Мужчина в полный рост", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На мероприятии она появилась в черном мини-платье с объемной юбкой и на одно плечо. Также весь наряд украшали большие цветы в виде вышивки и аппликации.

В верхней части у наряда было кружево, а также огромный атласный бант, который также выполнял роль бретельки. Дополняли наряд босоножки на платформе, а также гламурный клатч со стразами.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Волосы Люси распустила, надела несколько украшений с камнями и сделала яркий макияж с розовой помадой.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила бывшая американская модель Крисси Тейген, но отличилась тем, что надела платье от Alaïa, в котором также на красной дорожке видели оскароносную звезду Джулианну Мур.

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