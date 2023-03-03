С цветами и кроликом: Хелен Миррен в весеннем образе вышла на красную дорожку

Хелен Миррен обожает выглядеть ярко и привлекательно. В этот день на дорожке актриса появилась в красивом розовом платье-миди с цветочным принтом и рисунком в виде кролика, дополнив наряд нюдовыми колготами и черными туфлями из замши на каблуках. Поверх платья актриса набросила молочно-белое пальто, длинные белокурые волосы она распустила и на голову надела розовый ободок. Макияж на ее лице был минималистичным, а в ушах сверкали крупные зеленые серьги. На пальце у звезды сверкало кольцо с бриллиантом, а также обручальное кольцо.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

В прошлый раз на премьере в Беверли-Хиллз Хелен Миррен блистала в красном клетчатом тренче, который она затянула на талии ремнем, и к нему подобрала сиреневое платье и черные кожаные туфли на очень высокой скрытой платформе и шнуровке.

С недавних пор британка нарастила себе волосы и теперь носит длинные. Хотя раньше предпочитала стрижку боб-каре.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

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