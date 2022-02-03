С цветами и сумкой Louis Vuitton: Екатерина Кухар поделилась новым фото и видео

Прима-балерина порадовала фолловеров новым снимком и видео.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фото и видео, на которых она позирует на заснеженной улице возле ретро-автомобиля, украшенного декором. Снимал ее муж Александр Стоянов.

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"Вокруг снег, но в душе весна", - подписала пост Катя.

Одета балерина в нежно-голубую длинную куртку. На плече у нее висит бежевая вместительная сумка с изображением логотипа Louis Vuitton, а в руках она держит красивые букеты цветов.

Волосы Кухар уложены в локоны, а на лице у нее солнцезащитные очки.

Напомним, Екатерина дала интервью Кати Осадчей для "Светской жизни". Съемки проходили во Львове.

Катя Осадча и Екатерина Кухар / Світське життя/Instagram

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