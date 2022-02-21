С цветами на груди: модель Хана Кросс посетила показ известного модельера

С цветами на груди: модель Хана Кросс посетила показ известного модельера

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма – Хана Кросс – стала гостью Недели моды в Лондоне.

Посетила девушка показ коллекции осень-зима 2022 модельера Дэвида Комы. Дня мероприятия Хана выбрала платье с самой известной аппликацией созданной дизайнером - серебристыми цветками украшенными стразами. Эта аппликация украшала декольте черного мини-платья, которое также было оформлено прозрачной сеткой.

Образ Хана дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке, нюдовым маникюром и макияжем с использованием серебристых теней.

Хана Кросс / Getty Images

Днем ранее девушка появилась на вечеринке посвященной перезапуску журнала ES. Тогда она надела топ и юбку от бренда Tora-Lily из тонкой ткани.

Хана Кросс / Getty Images

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