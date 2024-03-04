С цветами на платье и босоножках-сетках: стильная Серена Уильямс на модном показе в Париже

42-летняя бывшая первая ракетка мира прекрасно выглядела на фэшн-шоу.
Серена Уильямс посетила показ Модного дома Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Спортсменка появилась там в трикотажном черном платье миди с белой каемочкой на воротнике и изображением большого белого цветка по всей длине наряда. Она накинула на плечи черное классическое пальто.
Аутфит Уильямс дополнила интересными черными босоножками-сетками, украшенными объемными цветами, и черно-белой сумкой. Она сделала красивую укладку с локонами и макияж с персиковыми румянами и помадой шоколадного оттенка. Молочный маникюр, кольцо с большим сапфиром, черные часы и бордовый педикюр завершили стильный аутфит Серены.
А на фэшн-шоу бренда Off-White первая ракетка мира предстала в интересном коротком черном платье, черно-белом бомбере и атласных босоножках на шпильках.
Напомним, Серена Уильямс в августе 2023 года родила второго ребенка. У нее появилась на свет девочка, которую назвали Адира Ривер Оганян.
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