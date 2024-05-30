С цветами на подоле: актриса Дакота Фаннинг позировала на фотоколле в платье Oscar de la Renta

Платье актрисы было из коллекции сезоне Pre-Fall 2024, а рисунок на нем выполнен в технике эбру.

Дакота Фэннинг прилетела в Лондон, где состоялся фотоколл фильма "Наблюдатели", в котором она сыграла главную роль. Мероприятие проводилось на крыше и она позировала для фотографов на фоне города.

Надела девушка бежевое платье от бренда Oscar de la Renta с широкими бретельками, квадратным декольте и тонким поясом на талии. Юбка у наряда была расклешенной, а ее подол украшает принт в виде красных цветов на зеленых стеблях.

Дополнила она платье красными босоножками с ремешками, лаконичным нюдовым макияжем и простой прической.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Ранее в таком же платье на публике появилась старшая сестра певицы Кэти Перри - Анджела. Вместе они посетили благотворительный обед организованный брендом Oscar de la Renta в Беверли-Хиллз.

Кэти Перри и ее сестра Анджела / Фото: Associated Press

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