С цветами на сосках: Изабель Гулар похвасталась эффектным пляжным луком и стройной фигурой

Модель снялась в пикантной фотосессии и показала самые лучшие снимки в соцсети.

Изабель Гулар продемонстрировала фолловерам в Instagram свой эффектный пляжный лук, в котором она снялась в пикантном фотосете.

Перед фотокамерой красавица предстала в голубых плавках и лифе, состоявшем из голубого шнурка и цветов, похожих на ромашку, прикрывавших соски. На Изабель также были джинсовые мини-шорты, которые она расстегнула и приспустила.

Изабель Гулар/Фото Kitana London Photographer

Изабель Гулар/Фото Kitana London Photographer

Гулар похвасталась не только стильным купальником, но и стройной и сексуальной фигурой.

Изабель Гулар/Фото Kitana London Photographer

Модель сделала укладку с локонами, надела на лицо массивные очки от Prada, украсила уши золотыми серьгами и завершила образ кольцами и молочным маникюром.

Изабель Гулар/Фото Kitana London Photographer

Напомним, ранее Изабель Гулар в бикини показала, как мастерски она умеет стоять на руках.

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