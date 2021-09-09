С цветами в волосах и в платье с рюшами: Оля Цибульская снялась в красивой фотосессии

С цветами в волосах и в платье с рюшами: Оля Цибульская снялась в красивой фотосессии

В год 30-го дня рождения Украины Оля Цибульская приняла участие в проектах, который подарил крупнейшим городам нашей страны свой цветок-символ.

Главная Киса страны, певица Оля Цибульская и основательница благотворительной организации "Київ Квітучий" Ольга Джарты презентовали совместный масштабный фотопроект "КвітаМИ". Это уникальная инициатива подарить каждому крупному городу Украины свой цветок-символ.

Вместе с Ольгой Джарты, которая давно занимается поднятием уровня озеленения столицы, команда Цыбульской несколько месяцев собирала информацию, анализировала архивы, историю, народный фольклор и подбирала каждому городу свой особый цветок.

Цветок — личный символ и самой Цыбульской. Сегодня певица не представляет выход на сцену и публичные события без ярких бутонов в волосах.

"Квітка в волоссі - невід’ємна частина мого сценічного образу і особливе нагадування про швидкість часу. Зараз вона свіжа і прекрасна, а до кінця мого виступу незворотно зав’яне. Так само і з життям. Важливо не відкладати його на завтра. Бути тут і зараз і не витрачати свій час на непотрібні речі та неважливих людей. Як і в крихкої тендітної квітки, він - наша головна цінність", — говорит Оля.



Результатом проекта стал фотосет от известного фотографа Кристины Масловой, в котором Цибульская позирует с тринадцатью цветами и объясняет их исключительную принадлежность тринадцати украинским городам.



Житомир — бархатцы

село Шатрище, Житомирская область

Автор легендарной песни "Чорнобривці" Николай Сингаевский родился в Житомирской области. Песня — сердце народа, город — сердце на карте.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Закарпатье — нарцисс

урочище Киреши, Закарпатская область

Долина нарциссов — уникальный массив в составе Карпатского биосферного заповедника. Могущество природы, ежегодно манит миллионы туристов и исследователей.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Полтава — сирень

окраина села Диканьки, Полтавская область

2,5 гектара абсолютного природного чуда — сиреневая роща, которую, кажется, видно даже из космоса. Колорит обезоруживающей самых больших скептиков.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Харьков — хризантема

село Лесное, Харьковская область

Крупнейший в стране флористический фестиваль, клетчатая коллекция более 60-ти видов хризантем. Пэчворк из разных эмоций, смыслов и форм.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Запорожье — гладиолус

Запорожская Сечь, остров Хортица, Запорожская область

Гладиолус — король победы, что, по легендам, вырос из мечей воинов. Цветок триумфа — для земли триумфаторов.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Днепр — лаванда

окраина села Тарасовка, Днепропетровская область

Лавандовая плантация с трогательной историей — фиолетовое море, ради фото в котором выстраивается очередь. Украинский Прованс.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Киев — магнолия

ботанический сад им.Фомина, Киев

Здесь более 100 лет цветут почти все виды магнолий, что известны человечеству. Цветок любви и вечности для города, который никогда не спит.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Ужгород — сакура

старая часть Ужгорода, Закарпатская область

Цветения сакур — одна из главных природных визиток Украины и ритуал для десятков тысяч туристов. Загадочная и чужеземная, но такая родная одновременно.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Кропивницкий — тюльпан

Кропивницкий Дендропарк, Кировоградская область

Более трех миллионов тюльпанов почти ста сортов, покрывающие город ярким ковром. Умение сохранить самобытность в промышленном масштабе.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Одесса — белая акация

сквер имени Старостина, Одесса

По легенде, сам Ришелье почти два столетия назад закупил саженцы белой акации в Вене и бесплатно раздавал каждому одесситу в обмен на обещание посадить и заботиться о цветке. Поэтический символ любви к своему городу как части ДНК.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Львов — роза

итальянский дворик, Львов

По статистике, наибольшее количество предложений руки и сердца делают в романтическом городе с романтической цветком.

Официальный посол любви в Украине.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Черновцы — мальва

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы

Оду материнской любви и разбитому сердцу — "Балладу о мальвах" — автор стихов Богдан Гура написал, вдохновляясь Черновицким университетом во время учебы. Символ трепетной памяти.

Оля Цибульская/Пресс-служба

Ровно — подсолнечник

Радивиловский и Дубинский районы, Ровенская область

24000 гектаров солнца делают эти дороги живописными в Украине. Теплота и открытость миру как национальная черта.

Оля Цибульская/Пресс-служба

По словам Ольга Джарты, символом современного амбициозного украинского города должны быть не только успешные бизнес-проекты. Цветущий город — тот, в которое хочется возвращаться. Тот, который становится идеальной геолокации инстаграм-постов и личных моментов абсолютного счастья. Тот, который крепко цепляется в памяти и годами, от тончайшего дуновения ветра, возвращает туда, где было хорошо. Цветущий город — это город, у которого есть душа.



"Україна - великий, кольоровий, запашний букет. Хочу, щоб в твоєму місті було своє, особливе нагадування про цей меседж", — подытожила Цибульская.

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